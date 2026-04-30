عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لمناقشة تعزيز التعاون مع المحافظة، وبحث عدد من الملفات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

واستهل المجلس جلسته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا اعتزازه بالدور الوطني للقوات المسلحة وعمال مصر في دعم مسيرة التنمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تعميق دورها كشريك تنموي فاعل لمحافظة الجيزة، من خلال توظيف خبرات أساتذتها وباحثيها وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يدعم خطط التنمية.

تطوير متكامل للمنطقة المحيطة بجامعة القاهرة

أشاد محافظ الجيزة بالدور الرائد لجامعة القاهرة، حيث تم الاتفاق على إطلاق نموذج للتطوير المتكامل للمنطقة المحيطة بالجامعة، بمشاركة فعالة من الطلاب والمراكز البحثية، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية والخدمية.

ووجّه رئيس الجامعة، في هذا الإطار، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية عدد من عمداء الكليات، لحصر المبادرات التنموية ووضع آليات تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة.

كما استعرض المجلس الخريطة الزمنية للعام الأكاديمي 2026/2027، ووجّه عمداء الكليات بإعداد برامج الأنشطة الطلابية بما يتماشى مع هذه الخطة، لضمان تنظيم فعاليات متكاملة على مدار العام.

وتناول الاجتماع الاستعدادات المبكرة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مع التأكيد على جاهزية القاعات وتوافر المتطلبات، وعدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات بسبب المصروفات.

واستعرض المجلس التحضيرات لتنظيم فعالية يوم أفريقيا، إلى جانب متابعة أنشطة قافلة «النصر» التنموية في حلايب وشلاتين، وما تقدمه من خدمات طبية وتوعوية للأهالي.

كما ناقش المجلس ترتيبات تنسيق القبول بالمدن الجامعية، ووافق على منح فرص استثنائية لعدد من الطلاب، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي، وفق الضوابط المنظمة.

ووافق المجلس على عدد من بروتوكولات التعاون مع جامعات ومؤسسات دولية، واستحداث برامج جديدة في مجالات الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي الجغرافي، ودبلومات مهنية متخصصة، إلى جانب إطلاق جائزة لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أقر المجلس اعتماد براءات الاختراع الناتجة عن رسائل الدراسات العليا كمسار موازٍ للنشر العلمي الدولي، وفق ضوابط محددة، بما يدعم الابتكار والبحث العلمي داخل الجامعة.