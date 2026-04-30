أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك بالجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا، الألماني ماتياس يولنبيك، في اللقاء الذي ينطلق الثامنة مساءً و يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

من هو الحكم الألماني ماتياس يولنبيك؟

- يبلغ من العمر 39 عامًا، من مواليد 16 فبراير 1987

- بدأ مسيرته التحكيمية قبل 23 عامًا، تحديدًا منذ 2003.

- أول مباراة يديرها تحكيميًا كانت في دوري الدرجة الأولى الألماني في 7 نوفمبر عام 2020.

- حصل على الشارة الدولية في 2025.

- يعمل كطبيب في قسم جراحة العظام والإصابات بمستشفى جامعة فرايبورج الألمانية.

- أدار يولنبيك هذا الموسم 25 مباراة في جميع البطولات وفقًا لترانسفير ماركت.

- أدار يولنبيك 321 مباراة بجميع المسابقات خلال مسيرته التحكيمية.

- أشهر 1176 بطاقة صفراء، تحولت 33 منهم إلى حمراء، بجانب 32 بطاقة حمراء مباشرة، واحتسب 100 ركلة جزاء.

ما ترتيب الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة؟

يتواجد فريق الزمالك في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.