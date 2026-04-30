الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

22:00

فرايبورج

نوتينجهام فورست

22:00

أستون فيلا

شاختار دونيتسك

22:00

كريستال بالاس

الأهلي

17:00

النادي الأوليمبى

"طبيب عظام".. من هو الألماني ماتياس يولنبيك حكم قمة الأهلي والزمالك؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:38 م 30/04/2026 تعديل في 06:52 م

ماتياس يولنبيك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك بالجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا، الألماني ماتياس يولنبيك، في اللقاء الذي ينطلق الثامنة مساءً و يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

من هو الحكم الألماني ماتياس يولنبيك؟

- يبلغ من العمر 39 عامًا، من مواليد 16 فبراير 1987

- بدأ مسيرته التحكيمية قبل 23 عامًا، تحديدًا منذ 2003.

- أول مباراة يديرها تحكيميًا كانت في دوري الدرجة الأولى الألماني في 7 نوفمبر عام 2020.

- حصل على الشارة الدولية في 2025.

- يعمل كطبيب في قسم جراحة العظام والإصابات بمستشفى جامعة فرايبورج الألمانية.

- أدار يولنبيك هذا الموسم 25 مباراة في جميع البطولات وفقًا لترانسفير ماركت.

- أدار يولنبيك 321 مباراة بجميع المسابقات خلال مسيرته التحكيمية.

- أشهر 1176 بطاقة صفراء، تحولت 33 منهم إلى حمراء، بجانب 32 بطاقة حمراء مباشرة، واحتسب 100 ركلة جزاء.

ما ترتيب الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة؟

يتواجد فريق الزمالك في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

فيديو قد يعجبك



"اهتم ببلدك المنهار".. ترامب يشن هجومًا حادًا على المستشار الألماني بسبب
الإمارات: إحالة 13 متهمًا و6 شركات إلى أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لبورتسودان
رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال
مات وحيدًا وعائلته ترفض دفنه.. قصة "مسن أكتوبر" الذي أبكى المصريين
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)