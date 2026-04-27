توج الفيلم التسجيلي "هي" للمخرج عاطف شكري بجائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات مهرجان Golden FEMI Film Festival، المقام في العاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة واسعة من صناع السينما حول العالم.

ومن المنتظر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 6 يونيو المقبل في صوفيا، وسط حضور نخبة من السينمائيين، في حدث يحتفي بأبرز الأعمال الفنية المتميزة على المستوى العالمي.

أحداث فيلم "هي"

ويقدم الفيلم طرحًا إنسانيًا مؤثرًا من خلال تسليط الضوء على قصة الدكتورة إيمان كريم، التي تمكنت من تحدي إعاقتها بإرادة قوية، لتصبح نموذجًا ملهمًا يعكس معاني الصمود والأمل.

أبطال فيلم "هي"

وشارك في تنفيذ العمل فريق مميز من صناع السينما، من بينهم الموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمونتيرة نسمة مصطفى، إلى جانب عناصر فنية أخرى ساهمت في تقديم العمل بصورة احترافية.

وكان "هي" قد حصد في وقت سابق شهادة تقدير خاصة خلال مشاركته في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بمدينة نيويورك.

اقرأ أيضا..

وفاة نجل الفنان إبراهيم سعفان.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

آخرهم ميرفت أمين.. الأزمات الصحية تطارد نجوم الفن