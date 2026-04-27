إنجاز سينمائي جديد.. "هي" يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في "جولدن فيمي"

كتب : معتز عباس

02:17 ص 27/04/2026

فيلم هي

توج الفيلم التسجيلي "هي" للمخرج عاطف شكري بجائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات مهرجان Golden FEMI Film Festival، المقام في العاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة واسعة من صناع السينما حول العالم.

ومن المنتظر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 6 يونيو المقبل في صوفيا، وسط حضور نخبة من السينمائيين، في حدث يحتفي بأبرز الأعمال الفنية المتميزة على المستوى العالمي.

أحداث فيلم "هي"

ويقدم الفيلم طرحًا إنسانيًا مؤثرًا من خلال تسليط الضوء على قصة الدكتورة إيمان كريم، التي تمكنت من تحدي إعاقتها بإرادة قوية، لتصبح نموذجًا ملهمًا يعكس معاني الصمود والأمل.

أبطال فيلم "هي"

وشارك في تنفيذ العمل فريق مميز من صناع السينما، من بينهم الموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمونتيرة نسمة مصطفى، إلى جانب عناصر فنية أخرى ساهمت في تقديم العمل بصورة احترافية.

وكان "هي" قد حصد في وقت سابق شهادة تقدير خاصة خلال مشاركته في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بمدينة نيويورك.

اقرأ أيضا..

وفاة نجل الفنان إبراهيم سعفان.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

آخرهم ميرفت أمين.. الأزمات الصحية تطارد نجوم الفن

فيلم هي مهرجان جولدن فيمي عاطف شكري

"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري
ترامب: لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟