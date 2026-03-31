إعلان

طارق الدسوقي: شخصيتي في مسلسل علي كلاي من أصعب الأدوار داخل العمل

كتب : منى الموجي

09:00 ص 31/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضاف مسلسل الستات مايعرفوش يكدبوا المعروض على قناة CBC الفنان طارق الدسوقي، ليتحدث عن عودته للدراما التليفزيونية ومشاركته في بطولة مسلسل علي كلاي بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وأكد طارق الدسوقي، أن دور منصور الجوهري يعد من أصعب الأدوار داخل العمل، نظرًا لتركيبته النفسية المعقدة، موضحًا أن باقي الشخصيات تتسم بالوضوح، سواء الطيب أو الشرير، بينما يحمل هذا الدور صراعات داخلية كبيرة.
وأضاف الشخصية لرجل صاحب هيبة ونفوذ، ومن كبار تجار قطع غيار السيارات في منطقة التوفيقية، إلا أن حياته شهدت تحولًا كبيرًا بعد سلسلة من الانكسارات، بدأت عندما لم يتحرك بعد مقتل فيروز أم علي.

فريق مسلسل علي كلاي

وأشار إلى أن تطور الأحداث في النصف الثاني من المسلسل زاد من حدة الصراع، إذ يخسر منصور أبنائه ونفوذه وأمواله وتجارته ورجاله، ليظهر في حالة ضعف كاملة.
مسلسل علي كلاي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، على مدار 30 حلقة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي ويارا السكري، درة، طارق الدسوقي، انتصار، محمد ثروت، محمود البزاوي، ريم سامي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أحدث الموضوعات

تحذير مروري مع سوء الطقس.. نصائح لتجنب حوادث الطرق
حوادث وقضايا

تحذير مروري مع سوء الطقس.. نصائح لتجنب حوادث الطرق
السعودية: إصابة شخصين وأضرار محدودة إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرة في محافظة
شئون عربية و دولية

السعودية: إصابة شخصين وأضرار محدودة إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرة في محافظة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات الثلاثاء
وفاة حارس سنغالي وإصابة 20 لاعبًا في حادث مروع.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

وفاة حارس سنغالي وإصابة 20 لاعبًا في حادث مروع.. ما التفاصيل؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
أخبار مصر

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة