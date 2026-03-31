استضاف مسلسل الستات مايعرفوش يكدبوا المعروض على قناة CBC الفنان طارق الدسوقي، ليتحدث عن عودته للدراما التليفزيونية ومشاركته في بطولة مسلسل علي كلاي بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

ماذا قال طارق الدسوقي عن شخصيته في مسلسل علي كلاي؟

وأكد طارق الدسوقي، أن دور منصور الجوهري يعد من أصعب الأدوار داخل العمل، نظرًا لتركيبته النفسية المعقدة، موضحًا أن باقي الشخصيات تتسم بالوضوح، سواء الطيب أو الشرير، بينما يحمل هذا الدور صراعات داخلية كبيرة.

وأضاف الشخصية لرجل صاحب هيبة ونفوذ، ومن كبار تجار قطع غيار السيارات في منطقة التوفيقية، إلا أن حياته شهدت تحولًا كبيرًا بعد سلسلة من الانكسارات، بدأت عندما لم يتحرك بعد مقتل فيروز أم علي.

فريق مسلسل علي كلاي

وأشار إلى أن تطور الأحداث في النصف الثاني من المسلسل زاد من حدة الصراع، إذ يخسر منصور أبنائه ونفوذه وأمواله وتجارته ورجاله، ليظهر في حالة ضعف كاملة.

مسلسل علي كلاي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، على مدار 30 حلقة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي ويارا السكري، درة، طارق الدسوقي، انتصار، محمد ثروت، محمود البزاوي، ريم سامي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

