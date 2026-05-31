أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مسرحية كوميدية جديدة بطولة الفنان مصطفى غريب.

موعد عرض مسرحية ليلة عسل

ونشر تركي بوستر مسرحية "ليلة عسل" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "إطلاق تذاكر المسرحية الكوميدية ليلة عسل من بطولة الفنان مصطفى غريب ونخبة من نجوم المسر، على مسرح بكر الشدي - بوليفارد سيتي، من أيام 4 إلى 10 يونيو المقبل".

ويشارك في المسرحية كلًا من، مصطفى غريب، رحمة أحمد، دنيا سامي، علي صبحي، إيمان السيد، سامي مغاوري.

تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح فيلم 7Dogs

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتجاوز فيلم 7Dogs حاجز 100 مليون جنيه خلال 4 أيام ونصف فقط من طرحه بدور العرض السينمائي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله، أول فيلم يكسر حاجز الـ100 مليون في 4 أيام ونصف".

