إياد نصار: "ما زلت أعاني من مشاهد الدمار الذي تعرض له أهالينا في غزة"

كتب : معتز عباس

11:22 م 22/03/2026

كشف النجم إياد نصار عن تفاصيل تصوير مسلسل "صحاب الأرض"، مؤكدًا أن مشاهد الدمار والديكور الضخم جعلت المكان يبدو حقيقيًا تمامًا، مضيفًا أن هذه المشاهد كانت تحديًا كبيرًا لمدير التصوير لإخراج التفاصيل بدقة اللون الرمادي للطوب.

وأوضح نصار أن هذه التجربة تركت أثرًا عميقًا عليه شخصيًا، إذ شعر بمعاناة أهالي غزة واستمر تأثير المشاهد عليه حتى بعد انتهاء التصوير.

وخلال ظهوره ضيفًا في برنامج "واحد من الناس"، على قناة الحياة، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، أشار إلى أن لغة المسلسل تم تطويرها لتصل عالميًا، موضحًا أن العمل جاء ردًا على أحداث 7 أكتوبر، بعد أن أقدمت إسرائيل على إنتاج أعمال فنية.

وأضاف: "بعد انتهاء التصوير ما زلت أعاني من المشاهد والدمار الذي تعرض له أهالينا في غزة"، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية للمسلسل هي أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة ويسعى للبقاء رغم كل الصعوبات".

وأوضح إياد أنه استعد لتجسيد شخصية "ناصر" بشكل واقعي، محاولًا نقل مشاعر الحزن والألم التي عاشها الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن ردود الفعل كانت إيجابية من الجماهير والنقاد على حد سواء.

أبطال مسلسل صحاب الأرض

مسلسل صحاب الأرض بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، آدم بكري، عصام السقا، وتارا عبود، سارة يوسف، إياد حوراني، ديانا رحمة، والفنان الصاعد يزن عيد، الطفل سمير محمد، سيناريو وحوار عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار محمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج الشركة المتحدة United Studio.

