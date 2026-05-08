آدم عبدالغفار لـ"مصراوي": ذاكرت قانون جنائي قبل كتابة مسلسل الفرنساوي

كتب : منى الموجي

05:35 م 08/05/2026

مسلسل الفرنساوي

قال الكاتب والمخرج آدم عبدالغفار إنه بدأ التحضير لتقديم مسلسل الفرنساوي بعد تقديمه فيلمه القصير شوكة وسكينة ومسلسل نمرة اتنين، ودارت أحداث العملين في إطار من الرومانسية حول علاقات عاطفية، وهو ما دفعه للتفكير في الدخول إلى منطقة جديدة.

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "وجدت أن الكتابة عن القانون والجريمة أمر ممتع، وتفرغت لكتابة مسلسل الفرنساوي ولمرحلة المذاكرة والبحث واستغرقت في مذاكرة القانون الجنائي حوالي 4 أعوام".
وأشار آدم إلى أن العمل تم تصويره في 83 موقع تصوير، وهو ما شكّل إرهاقا كبيرا لكل فريق العمل وعلى مستوى الإنتاج، مضيفا أن هذا الأمر كان من بين الصعوبات التي واجهها أثناء تقديم المسلسل.

تدور أحداث مسلسل الفرنساوي في إطار من الإثارة والتشويق، حول المحامي خالد الفرنساوي الذي يعمل في مكتب أحد أشهر المحامين، وفي الوقت الذي يظن فيه أنه يعرف كل شيء عن ماضيه، يكتشف أن الماضي يخبأ له المزيد من الأسرار.

المسلسل تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، بطولة عمرو يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، سامي الشيخ، عائشة بن أحمد، أحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

