أعلنت الفنانة ميرنا جميل انتهاء تصوير الموسم الخامس من مسلسل اللعبة المعروض حاليا تحت عنوان "الكلاسيكو".

نشرت ميرنا صورا من كواليس التصوير عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع أبطال وفريق عمل المسلسل هم: الفنان هشام ماجد، الفنان شيكو، المخرج معتز التوني، وعلقت على الصور: "فركش المشروع الأغلى والأقرب لقلبي، عشرة العمر".

كواليس مسلسل اللعبة: الكلاسيكو

تستمر في الموسم الخامس مغامرات وسيم ومازو، إذ يعاني وسيم من ضائقة مالية ويحاول الجميع مساعدته، وعلى جانب آخر يعيش مازو في رفاهية بعد الاستحواذ على الأموال، إلى أن تفرض عليهم اللعبة تحديات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف أحمد سعد والي، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

ميرنا جميل تنتظر عرض فيلم الكراش

تنتظر ميرنا طرح فيلم الكراش في دور العرض السينمائي، بمشاركة: أحمد داود، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم. ومن المقرر عرضه في 11 يونيو المقبل.

اقرأ أيضا:

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر

بمشاركة Jonas Brothers وNe-Yo.. شاكيرا تحيي حفلًا عالميًا في الإمارات