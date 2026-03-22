كشف الفنان إياد نصار عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "صحاب الأرض"، مشيرًا إلى أنه كان يستعد لتجربة درامية أخرى قبل أن يتلقى عرضًا من الشركة المتحدة، فوافق فورًا بعد قراءة السيناريو نظرًا لأهمية الفكرة وقوة الموضوع.

كواليس مشاركة إياد نصار في صحاب الأرض

وأكد "نصار" خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، اليوم الأحد، أن فريق العمل حرص على تقديم العمل من زاوية مبتكرة تناسب حجم القضايا المطروحة.

وأوضح أن كواليس التصوير شهدت تعاون كبير بين جميع أعضاء فريق العمل، الذين واجهوا تحديات عدة خلال الإنتاج، من بينها تصوير مشاهد في مواقع صعبة وإدارة عناصر العمل بكفاءة، ما ساهم في إخراج المسلسل بصورة احترافية لاقت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

تكريم إياد نصار مع عمرو الليثي

وحرص عمرو الليثي على تكريم إياد نصار، حيث أهداه درع الشركة المتحدة وقناة الحياة تقديرًا لأدائه المتميز ودوره البارز، وهو التكريم الذي عبّر عنه نصار بسعادة كبيرة، موجهًا الشكر لعمرو الليثي وفريق العمل على هذه اللفتة.

أبطال مسلسل صحاب الأرض

مسلسل صحاب الأرض بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، آدم بكري، عصام السقا، وتارا عبود، سارة يوسف، إياد حوراني، ديانا رحمة، والفنان الصاعد يزن عيد، الطفل سمير محمد، سيناريو وحوار عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار محمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج الشركة المتحدة United Studio.

