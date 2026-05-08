دخلت إدارة النادي الأهلي في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة في ظل تمسك القلعة الحمراء باستمرار اللاعب ورفض فكرة رحيله مع تزايد الاهتمام الخارجي بضمه.

تفاصيل جلسة الأهلي مع حسين الشحات لتجديد التعاقد

وكشف الإعلامي كريم رمزي في تصريحات تلفزيونية أن أحد كبار مسؤولي القلعة الحمراء عقد جلسة خاصة مع الشحات خلال الأيام الماضية، لبحث موقفه النهائي من الاستمرار وتجديد عقده مع النادي.

وخلال الجلسة، أوضح اللاعب أنه يمتلك عدة عروض خارجية من أندية في الإمارات وقطر وليبيا، مشيراً إلى أن العرض الليبي يعد الأعلى من الناحية المالية حتى الآن، إذ يتضمن مقابل مالي ضخم مقارنة بعقده الحالي.

وشدد الشحات على أن الأحمر يظل خياره الأول، مؤكداً ترحيبه بفكرة الاستمرار داخل الفريق وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن مسؤولي الأحمر أبلغوا اللاعب باستعداد النادي لتقديره مالياً بالشكل المناسب حال التوصل لاتفاق نهائي، إذ من المتوقع أن يتراوح راتبه في العقد الجديد بين 25 و30 مليون جنيه سنوياً بعدما كان يحصل على نحو 18 مليون جنيه في الموسم.

هل يتفاوض الزمالك مع حسين الشحات؟

وفي سياق متصل، شهدت الأيام الماضية محاولة غير رسمية من أحد المقربين لنادي الزمالك لاستطلاع موقف حسين الشحات من إمكانية الانتقال إلى الفريق الأبيض حال تعثر مفاوضات التجديد مع القلعة الحمراء.

إلا أن المقربين من اللاعب أغلقوا هذا الملف سريعاً، مؤكدين عدم وجود أي نية لدى حسين الشحات للتفكير في الانتقال إلى الزمالك خلال الفترة الحالية.

