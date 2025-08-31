زينة أشرف عبد الباقي تنتهي من تصوير مسلسل "ولد بنت شايب"

كتب- مروان الطيب:

كشفت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي عن انتهاء تصوير مسلسلها "ولد بنت شايب" الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية في الدراما التلفزيونية، ويضم مجموعة من نجوم الدراما المصرية.

ونشرت زينة صورة من الكواليس عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكانت الصورة لكلاكيت المسلسل وكتب عليه "فركش"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يشارك ببطولة مسلسل "ولد بنت شايب" كل من أشرف عبد الباقي، انتصار، نبيل عيسى، ليلى أحمد زاهر.

وكانت أولى تجارب زينة الإخراجية بفيلم "مين يصدق" عام 2024 بطولة عدد من النجوم الشباب، وعرض ضمن الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

اقرأ أيضا:

مي عز الدين: أنا والساحل كنا أعداء لهذا السبب ومحدش بيتجاوز رحيل أهله

أول تعليق من أنغام بعد حضورها حفل كايروكي في العلمين الجديدة