درة تخطف الأنظار بـ"العباية" من كواليس مسلسل "علي كلاي".. صور

كتب : معتز عباس

08:01 م 28/12/2025
كشفت الفنانة درة عن تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل "علي كلاي" بطولة احمد العوضي، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية"العباية الحريمي" بأكثر من لون.

وكتبت درة تعليقًا على الصور: "ميادة.. مسلسل علي كلاي.. رمضان 2026".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

درة علي كلاي العوضي

