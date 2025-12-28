درة تخطف الأنظار بـ"العباية" من كواليس مسلسل "علي كلاي".. صور

الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

أحمد العوضي ورحمة محسن من كواليس "علي كلاي".. والجمهور: الأعلى مشاهدة

كشفت الفنانة درة عن تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل "علي كلاي" بطولة احمد العوضي، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية"العباية الحريمي" بأكثر من لون.

وكتبت درة تعليقًا على الصور: "ميادة.. مسلسل علي كلاي.. رمضان 2026".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.