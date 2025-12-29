إعلان

7 صور لـ جيهان الشماشرجي من مسلسل بطل العالم

كتب : منى الموجي

10:26 م 29/12/2025
    جيهان الشماشرجي
    جيهان الشماشرجي
    جيهان الشماشرجي
    جيهان الشماشرجي
    جيهان الشماشرجي
    جيهان الشماشرجي

تنتظر الفنانة جيهان الشماشرجي عرض مسلسل "بطل العالم" في شهر يناير المُقبل، والذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين.

وقبل عرض المسلسل ننشر صورًا لـ جيهان من العمل، الذي تجسد فيه دور فتاة تُدعى دنيا.

يحكي المسلسل في 10 حلقات قصة شاب يُدعى صلاح الحريف (يجسده عصام عمر)، بطل ملاكمة سابق يعيش حياة متواضعة بعد ابتعاده عن الأضواء، قبل أن يجد نفسه مجبرًا على العمل كحارس شخصي. ومع ظهور دنيا الجندي (جيهان الشماشرجي)، تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب تهديدات المحروق، زعيم المراهنات (فتحي عبدالوهاب)، لينخرط في عالم جديد مليء بالأسرار والمخاطر في إطار يحمل جرعة من التشويق والكوميديا.

"بطل العالم" تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة عصام عمر، فتحي عبدالوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، أحمد عبدالحميد.

جيهان الشماشرجي مسلسل بطل العالم عصام عمر

