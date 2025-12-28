إعلان

رمضان 2026.. طرح صور جديدة من كواليس مسلسل بيبو بطولة "كزبرة"

كتب : معتز عباس

08:32 م 28/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كواليس مسلسل بيبو_11
  • عرض 11 صورة
    كزبرة وعلاء مرسي_8
  • عرض 11 صورة
    كزبرة واحمد سلطان في مسلسل بيبو_7
  • عرض 11 صورة
    كزبرة اثناء تصوير بيبو_6
  • عرض 11 صورة
    كواليس تصوير بيبو مع هالة سرحان_10
  • عرض 11 صورة
    سيد رجب في مسلسل بيبو_3
  • عرض 11 صورة
    كزبرة اثناء تصوير بيبو من الكواليس_5
  • عرض 11 صورة
    سيد رجب وهالة صدقي في كواليس مسلسل بيبو_4
  • عرض 11 صورة
    احد مشاهد مسلسل بيبو_1
  • عرض 11 صورة
    احمد سلطان في مسلسل بيبو_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت منصة “WATCHIT” عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "بيبو" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت "واتش ات" الصور عبر موقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها أبطال العمل الدرامي، وكتبت: "صور حصرية من كواليس تصوير مسلسل بيبو يعرض حصريًا على في رمضان ٢٠٢٦".

مسلسل بيبو يتكون من 15 حلقة، من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

يشارك في بطولته أحمد بحر "كزبرة" وهالة صدقي وسيد رجب وإسلام إبراهيم ووليد فواز ووئام مجدى ونورين أبو سعدة وزينة منصور، وآخرين.

WATCHIT مسلسل بيبو رمضان 2026 انستجرام منصة WATCHIT هالة صدقي سيد رجب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة