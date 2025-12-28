رمضان 2026.. طرح صور جديدة من كواليس مسلسل بيبو بطولة "كزبرة"

الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

أحمد العوضي ورحمة محسن من كواليس "علي كلاي".. والجمهور: الأعلى مشاهدة

كشفت منصة “WATCHIT” عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "بيبو" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت "واتش ات" الصور عبر موقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها أبطال العمل الدرامي، وكتبت: "صور حصرية من كواليس تصوير مسلسل بيبو يعرض حصريًا على في رمضان ٢٠٢٦".

مسلسل بيبو يتكون من 15 حلقة، من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

يشارك في بطولته أحمد بحر "كزبرة" وهالة صدقي وسيد رجب وإسلام إبراهيم ووليد فواز ووئام مجدى ونورين أبو سعدة وزينة منصور، وآخرين.