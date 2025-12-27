23 صورة من كواليس مسلسل "عرض وطلب" قبل عرضه في رمضان 2026

كشفت الصفحات الرسمية لمنصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي عن لقطات من كواليس تصوير مسلسل "درش" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، بطولة الفنان مصطفى شعبان.

المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، نضال الشافعي، سهر الصايغ، غادة طلعت، محمد علي رزق، محمد دسوقي، عايدة رياض، جيهان خليل، هاجر الشرنوبي.

"درش" تدور أحداثه في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالمفاجآت، تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

جدير بالذكر أن مصطفى شعبان قدم مع المخرج أحمد خالد أمين في السباق الرمضاني لعام 2025 مسلسل حكيم باشا، وشاركه البطولة: رياض الخولي، سهر الصايغ، دينا فؤاد، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي.