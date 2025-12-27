إعلان

رمضان 2026.. 13 صورة من كواليس مسلسل "درش" لـ مصطفى شعبان

كتب : منى الموجي

05:39 م 27/12/2025
    سلوى خطاب ورياض الخولي
    رياض الخولي وسلوى خطاب
    سلوى خطاب وسهر الصايغ
    محمد مهران وسهر الصايغ
    مصطفى شعبان في كواليس مسلسل درش
    مسلسل درش بطولة مصطفى شعبان
    مصطفى شعبان في مسلسل درش
    مصطفى شعبان وسلوى خطاب
    من مسلسل درش
    من كواليس مسلسل درش
    نضال الشافعي ومحمد علي رزق
    مصطفى شعبان وسهر الصايغ

كشفت الصفحات الرسمية لمنصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي عن لقطات من كواليس تصوير مسلسل "درش" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، بطولة الفنان مصطفى شعبان.

المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، نضال الشافعي، سهر الصايغ، غادة طلعت، محمد علي رزق، محمد دسوقي، عايدة رياض، جيهان خليل، هاجر الشرنوبي.

"درش" تدور أحداثه في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالمفاجآت، تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

جدير بالذكر أن مصطفى شعبان قدم مع المخرج أحمد خالد أمين في السباق الرمضاني لعام 2025 مسلسل حكيم باشا، وشاركه البطولة: رياض الخولي، سهر الصايغ، دينا فؤاد، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي.

مسلسل درش مصطفى شعبان سلوى خطاب رياض الخولي غادة طلعت

