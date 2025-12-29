طرح تطبيق يانجو بلاي الإعلان التشويقي لمسلسل "قسمة العدل" بطولة الفنانة إيمان العاصي، المقرر عرضه قريبًا بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

يعرض الإعلان التشويقي لقطات أولية لـ مريم، التي تتولى رعاية أشقائها بعد وفاة والدتهم. تتفجر الخلافات وتندلع حربا بينهم عندما يقرر والدهم تقسيم الميراث.

تدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين ثلاثة أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة. تتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.، ويبقى السؤال معلقاً: من سيكسب هذا الصراع العائلي؟

مسلسل قسمة العدل، يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي: خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العمري،علاء قوقة ودنيا ماهر. ومن المقرر عرض العمل في شهر يناير المقبل.