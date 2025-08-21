إعلان

نادين خان تنشر صورا من كواليس أعمالها وتستعد لتصوير مسلسل "بنج كلي"

10:57 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتبت- منى الموجي:

نشرت المخرجة نادين خان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا من كواليس أعمالها، ومن أبرزها مسلسل مسار إجباري وفيلم أبو صدام ومسلسل سابع جار.

وجمعتها الصور بعدد من النجوم وأبطال أعمالها، بينهم: محمد ممدوح، هاني عادل، أحمد داش، عصام عمر، وكتبت في تعليقها: لحظات .

من ناحية أخرى تستعد نادين خان لتصوير مسلسل بنج كلي، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف والفنان دياب، والمقرر عرضه قريبا خارج السباق الرمضاني.

