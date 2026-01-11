غدا.. MBC مصر تبدأ عرض الموسم الأول من "بيت بابا"

نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لنجوم وصناع مسلسل "فخر الدلتا"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

أحمد رمزي

وقال بطل العمل الفنان أحمد رمزي: "اشتغلنا على فكرة المسلسل، رحنا لشركة إنتاج عرضنا الفكرة تحمسوا جدا ومضينا". وأشار إلى أنه يقدم شخصية شاب يُدعى محمد صلاح فخر يأتي من الدلتا ويعيش رحلة صعود في القاهرة، ويعمل في شركة للإعلانات.

هادي بسيوني

وأوضح المخرج هادي بسيوني أنه كان من المقرر عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، لكن تطور الأمر وقرروا المشاركة به ضمن مسلسلات رمضان 2026، مضيفا "أكتر حاجة بتميز العمل ده إنه فعلا هيبقى قريب من الناس".

حسن علي

وقال السيناريست حسن علي "فخر الدلتا يحكي عن حياتنا عموما، عن المحاولات اللي بنحاولها، إننا طول الوقت بنسعى ونحاول نقدم حاجة كويسة".

أحمد عصام

ويؤكد الفنان أحمد عصام أن كل من سيشاهد فخر الدلتا سوف يجد جانبا يستمتع به، لافتا إلى أنه يلعب دور زميل فخر في السكن وأول من يستقبله بعد مجيئه إلى القاهرة.

يضم "فخر الدلتا" مجموعة من كبار النجوم، كما يشهد ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عبدالرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.