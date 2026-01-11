إعلان

عصام عمر يروج لمسلسله "بطل العالم" ويمنح اللقب لهؤلاء

كتب : منى الموجي

03:41 م 11/01/2026
بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية لمسلسل "بطل العالم"، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تصوير تحت هاشتاج بطل العالم، تسلط الضوء على الأبطال الحقيقيين في حياتنا اليومية.

تقوم الحملة بتوثيق لحظات إنسانية لأشخاص مؤثرين في الحياة اليومية، نلتقي بهم كل يوم في الشارع: عمال، مقدمو رعاية، وغيرهم، في محاولة لإعادة تعريف مفهوم البطولة بعيدًا عن الصورة النمطية المرتبطة بالقوة أو الشهرة.

وقام الفنان عصام عمر بمشاركة عدد من صور الحملة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بخاصية القصص القصيرة.

مسلسل بطل العالم من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبدالوهاب، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 18 يناير عبر يانجو بلاي، إلى جانب عرضه على شاشة CBC. العمل من إنتاج طارق نصر (The Planet Studios)، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان.

تدور أحداث المسلسل حول بطل ملاكمة عالمي سابق يُجبر على الاعتزال المبكر، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة، وأثناء محاولته إعادة بناء حياته، يعمل كحارس شخصي، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تدخل حياته دنيا (جيهان الشماشرجي) وتطلب منه أن يساعدها في استرداد ميراثها، في مواجهة شخصية نافذة في عالم الجريمة يجسّدها فتحي عبدالوهاب.

