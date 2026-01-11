عبير صبري تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "البخت"

أكرم حسني يشيد بمسرحية "أم كلثوم": "عرض مبهر في كل تفصيلة"

نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورًا من كواليس تصوير مسلسل "عين سحرية" المقرر عرضه على شاشاتها في السباق الرمضاني لعام 2026.

المسلسل من بطولة عصام عمر، باسم سمرة، محمد علاء، سماء إبراهيم، فاتن سعيد وولاء الشريف، جنا الأشقر وعمر شريف ومن تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير، عن شاب يتعرض لسلسلة من المواقف المعقدة عندما يتورط في عمله مع إحدى الشخصيات.