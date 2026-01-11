إعلان

رمضان 2026.. 24 صورة من "عين سحرية" بطولة باسم سمرة وعصام عمر

كتب : منى الموجي

02:47 م 11/01/2026 تعديل في 02:55 م
    باسم سمرة في مسلسل عين سحرية
    باسم سمرة وعصام عمر
    باسم سمرة
    رضا إدريس
    سماء إبراهيم
    الفنان باسم سمرة
    عصام عمر من مسلسل عين سحرية
    الفنان عصام عمر ومسلسل عين سحرية
    عصام عمر
    عصام عمر وباسم سمرة
    عمر شريف في مسلسل عين سحرية
    في مسلسل عين سحرية 1
    في مسلسل عين سحرية
    مسلسل عين سحرية 1
    مسلسل عين سحرية 3
    عصام في مسلسل عين سحرية
    مسلسل عين سحرية 4
    مسلسل عين سحرية في رمضان
    مسلسل عين سحرية في رمضان 2026
    من تصوير مسلسل عين سحرية
    مسلسل عين سحرية
    عصام عمر في عين سحرية
    من مسلسل عين سحرية 2

نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورًا من كواليس تصوير مسلسل "عين سحرية" المقرر عرضه على شاشاتها في السباق الرمضاني لعام 2026.

المسلسل من بطولة عصام عمر، باسم سمرة، محمد علاء، سماء إبراهيم، فاتن سعيد وولاء الشريف، جنا الأشقر وعمر شريف ومن تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير، عن شاب يتعرض لسلسلة من المواقف المعقدة عندما يتورط في عمله مع إحدى الشخصيات.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل عين سحرية عصام عمر رمضان 2026

