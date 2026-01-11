إعلان

أكرم حسني يشيد بمسرحية "أم كلثوم": "عرض مبهر في كل تفصيلة"

كتب : سهيلة أسامة

01:12 م 11/01/2026
    أكرم حسني مع أبطال مسرحية أم كلثوم
    أكرم حسني

عبر الفنان أكرم حسني عن إعجابه الشديد بمسرحية "أم كلثوم"، مشيدًا بأداء فريق العمل.

ونشر أكرم حسني صورًا جمعته بعدد من نجوم العرض، إلى جانب الفنان أحمد حاتم والكاتب مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق قائلًا: "طفل تربى في ملجأ يبقى عبدالحليم حافظ، طفلة تغني في موالد تبقى أم كلثوم، وطفل يذاكر تحت عمود نور يبقى أحمد زويل، هي دي مصر، دي الكلمة اللي ختم بيها د/ مدحت العدل (دايبين في صوت الست)".

وتابع حسني: "دايبين في صوت الست، عرض مسرحي مبهر في كل تفصيلة، شكرًا لكل فريق العمل، أنصحكم تروحوا تتفرجوا، عظمة على عظمة يا ست".

يذكر أن الفنان أكرم حسني يقوم بالتحضيرات النهائية لفيلمه الجديد "الورشة"، الذي يقوم ببطولته هشام ماجد، مصطفى غريب.

