إعلان

"مبهدل نفسي عشانكم".. محمد إمام ينشر فيديو جديد من كواليس "الكينج"

كتب - معتز عباس:

08:41 م 11/01/2026

الفنان محمد إمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومحبيه مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "الكينج" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهر إمام في الفيديو يلتقط صورًا تذكارية وسط عددًا من محبيه ومعجبيه من أبناء أحد القبائل البدوية.

وكتب محمد إمام تعليقًا، على الفيديو: "شكراً على الحب اللي بشوفه منكم في كل مكان، انتوا احلى حاجة وانا حقيقي مبهدل نفسي في الشغل عشان اعملكم حاجة جامدة تليق بيكم، إن شاء الله المسلسل يعجبكم جداً، بحبكم كتير".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا..

في وداع هلي الرحباني.. توقع الأطباء موته بعمر 8 سنوات وهاجموا فيروز بسببه

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

محمد إمام مسلسل الكينج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
أخبار مصر

أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
زووم

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
الموضة

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين
حوادث وقضايا

قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران