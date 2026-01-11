"مبهدل نفسي عشانكم".. محمد إمام ينشر فيديو جديد من كواليس "الكينج"

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومحبيه مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "الكينج" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهر إمام في الفيديو يلتقط صورًا تذكارية وسط عددًا من محبيه ومعجبيه من أبناء أحد القبائل البدوية.

وكتب محمد إمام تعليقًا، على الفيديو: "شكراً على الحب اللي بشوفه منكم في كل مكان، انتوا احلى حاجة وانا حقيقي مبهدل نفسي في الشغل عشان اعملكم حاجة جامدة تليق بيكم، إن شاء الله المسلسل يعجبكم جداً، بحبكم كتير".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

