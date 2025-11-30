أيتن عامر ضيفة إسعاد يونس وتتحدث عن الأمومة وضغوط الشهرة في "صاحبة السعادة"

أعرب النجم محمد إمام سعادته باستئناف تصوير مسلسل "الكينج"، وذلك بعد اندلاع حريق في الديكور الرئيسي للعمل داخل ستوديو مصر، قبل يومين.

ونشر إمام صورة له داخل "لوكيشن" التصوير عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بعون الله ومشيئته تم النهاردة استئناف تصوير مسلسل الكينج".

ووجه محمد إمام شكر خاص للمنتج عبدالله أبوالفتوح على إصراره وتصميمه على استكمال التصوير دون توقف بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها.

وأضاف: "سعيد اني شغال مع منتج كبير و فاهم ومليان حماس زيك، إن شاء الله نعملكم حاجة ماحصلش زيها قبل كدة، استنونا في رمضان٢٠٢٦ إن شاء الله".

حريق ديكور ملابس مسلسل الكينج

يذكر أن حريقًا وقع يوم الجمعة الماضية في ستوديو مصر بمنطقة الهرم غرب الجيزة، وتسبب في أضرار بالديكور الرئيسي لمسلسل الكينج.

مسلسل الكينج يذاع في رمضان 2026، بطولة المسلسل محمد إمام والفنانة حنان مطاوع، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

