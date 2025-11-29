رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"

بدأت الفنانة سلمى أبو ضيف، اليوم السبت، تصوير أول مشاهدها في مسلسل "عرض وطلب" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت سلمى ابو ضيف، كلاكيت المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توكلنا على الله مسلسل عرض وطلب رمضان ٢٠٢٦ إن شاء

الله، إخراج: عمرو موسي، تأليف: محمود عزت، مدير تصوير: عمر أبو دومة، إنتاج: دينا كُريم".

وكانت سلمى أبو ضيف انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "بينج كلي" من تأليف محمد سليمان، وإخراج نادين خان.

يُذكر أن، سلمى أبو ضيف غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025 ، وكانت آخر أعمالها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.