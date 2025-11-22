رمضان 2026.. دنيا سامي مع أحمد أمين من كواليس مسلسل "النص 2"

نشرت الفنانة دنيا سامي صورة من كواليس تصوير مسلسل "النص 2" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت دنيا سامي في الصورة مع بطل العمل الفنان أحمد أمين وكتبت "ليه؟ النص 2".

عرض الجزء الأول من مسلسل "النص" ضمن موسم دراما رمضان 2025، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

أحداث مسلسل النص بطولة أحمد أمين

وتدور أحداث مسلسل "النص" حول عبد العزيز النص الذي يتحول من مجرد نشال سيء السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، إخراج حسام علي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة دنيا سامي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن دنيا سامي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لم" بطولة النجمة يسرا.

