رمضان 2026.. ياسر جلال في كواليس جديدة من مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

أول منشور من محمد سلام بعد إعلان عرض مسلسله كارثة طبيعية

يواصل النجم ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وأعاد ياسر جلال نشر صور جديدة من كواليس التصوير عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر خلالها مع عدد فريق عمل المسلسل خلال تصوير أحد المشاهد.

وكانت نقابة المهن التمثيلية تقدمت في وقت سابق بخالص التهاني إلى الفنان ياسر جلال، عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة في بيانها أن هذا القرار الرئاسي يُعد تكريمًا للفن المصري واعترافًا بدور الفنان في تشكيل الوعي المجتمعي ودعم الهوية الثقافية والوطنية، مشيرة إلى أن وجود رمزين من أبناء الوسط الفني داخل المجلس يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية الفن كقوة مؤثرة في الفكر والوجدان.

ويقوم ياسر جلال حاليا بتصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر"، والمكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان ياسر جلال الفنية كانت بمسلسل "جودر 2" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بعد أزمات الفيديوهات المسربة.. رحمة محسن تحسم مشاركتها في 3 حفلات

ماجدة خيرالله ترد على شائعات غلق الطرق قبل افتتاح المتحف: "كان بيفكر بمنطق فيلم طباخ الرئيس"