بالصور- أحمد عبد الوهاب وزوجته وخالد النبوي بافتتاح مسرحية "أم كلثوم"

كتب- مروان الطيب:

11:00 م 03/10/2025
    الفنان خالد النبوي
    الفنان خالد النبوي
    الفنان خالد النبوي
    المخرج شريف عرفة
    خالد النبوي من افتتاح مسرحية أم كلثوم
    خالد النبوي
    خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن
    ضيوف مسرحية أم كلثوم
    ضيوف مسرحية أم كلثوم
    ضيوف مسرحية أم كلثوم
    ضيوف مسرحية أم كلثوم
    الفنان خالد النبوي
    الفنان أحمد عبد الوهاب والسيناريست مدحت العدل
    هنادي مهنا
    ضيوف مسرحية أم كلثوم

تصوير- هاني رجب:

شهد افتتاح مسرحية "أم كلثوم" (دايبين في صوت الست)، الذي يقام مساء اليوم الجمعة على مسرح المسرح، فندق موفنبيك، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي.

وكان من أبرز الحضور الفنان خالد النبوي، المخرج الكبير شريف عرفة، الفنان أحمد عبد الوهاب،وزوجته و النجمة يسرا، الفنان محمود حميدة، مصطفى قمر ونجله تيام، الإعلامي طارق علام، الإعلامية هالة سرحان، المنتج محمد العدل، المخرج كريم العدل، السيناريست مدحت العدل، الإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

افتتاح مسرحية أم كلثوم مدحت العدل أحمد عبد الوهاب خالد النبوي

