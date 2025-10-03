بالصور- أحمد عبد الوهاب وزوجته وخالد النبوي بافتتاح مسرحية "أم كلثوم"

تصوير- هاني رجب:

شهد افتتاح مسرحية "أم كلثوم" (دايبين في صوت الست)، الذي يقام مساء اليوم الجمعة على مسرح المسرح، فندق موفنبيك، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي.

وكان من أبرز الحضور الفنان خالد النبوي، المخرج الكبير شريف عرفة، الفنان أحمد عبد الوهاب،وزوجته و النجمة يسرا، الفنان محمود حميدة، مصطفى قمر ونجله تيام، الإعلامي طارق علام، الإعلامية هالة سرحان، المنتج محمد العدل، المخرج كريم العدل، السيناريست مدحت العدل، الإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

اقرأ أيضا:

منة شلبي تغيب عن مؤتمر فيلمها "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" لهذا السبب

نقل ماس ابنة الملحن محمد رحيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية