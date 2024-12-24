رانيا يوسف مفاجأة الموسم الثالث.. معلومات عن مسلسل "موضوع عائلي 3" قبل عرضه على "شاهد"

كتب- مروان الطيب:

تستعد منصة "شاهد" لعرض الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة النجم ماجد الكدواني، وذلك بعد النجاح الكبير لجزئيه السابقين وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما التلفزيونية، وانضمام نجوم جدد لفريق عمل الموسم الثالث، منهم الفنان محمد القس.

ومن مفاجآت الموسم الثالث لمسلسل "موضوع عائلي"، انضمام الفنانة رانيا يوسف لفريق العمل، إلى جانب عدد من نجوم المواسم السابقة وهم طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، نور اللبنانية، محمد رضوان، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

وتشارك الفنانة رانيا يوسف بعدد من الأعمال الفنية ما بين التلفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر، وفيلم "خلي بالك من اللي جاي" ويشاركها البطولة مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبد الله.

يذكر أن مسلسل "موضوع عائلي"، من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

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