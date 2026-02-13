رمضان 2026.. كزبرة وسيد رجب يرقصان في كواليس "بيبو"- فيديو

شارك الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو من كواليس تصوير مسلسله "بيبو" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وعلق كزبرة على الفيديو "الشاب سيد"، في إشارة إلى الفنان الكبير سيد رجب الذي يشاركه بطولة العمل، وظهر معه وهو يرقص مستخدما العصا.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو على النحو التالي: "ربنا معاك يا فنان، أنضف خلق الله، ربنا يحفظك، سنوب فرع الصعيد، القلوب الطيبة".

مسلسل بيبو تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق، بطولة كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، زينة منصور، وئام مجدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.