إعلان

رمضان 2026.. كزبرة وسيد رجب يرقصان في كواليس "بيبو"- فيديو

كتب : منى الموجي

02:32 م 13/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سيد رجب
  • عرض 8 صورة
    في كواليس مسلسل بيبو
  • عرض 8 صورة
    سيد رجب وكزبرة يرقصان في كواليس بيبو
  • عرض 8 صورة
    سيد رجب وكزبرة
  • عرض 8 صورة
    كزبرة وسيد رجب يرقصان
  • عرض 8 صورة
    كزبرة وسيد رجب
  • عرض 8 صورة
    من كواليس مسلسل بيبو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو من كواليس تصوير مسلسله "بيبو" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وعلق كزبرة على الفيديو "الشاب سيد"، في إشارة إلى الفنان الكبير سيد رجب الذي يشاركه بطولة العمل، وظهر معه وهو يرقص مستخدما العصا.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو على النحو التالي: "ربنا معاك يا فنان، أنضف خلق الله، ربنا يحفظك، سنوب فرع الصعيد، القلوب الطيبة".

مسلسل بيبو تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق، بطولة كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، زينة منصور، وئام مجدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أحمد بحر كزبرة انستجرام رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
"هددونا بالحرق".. تفاصيل صادمة ترويها أسرة "إسلام" بعد إهانته ببنها (فيديو
أخبار المحافظات

"هددونا بالحرق".. تفاصيل صادمة ترويها أسرة "إسلام" بعد إهانته ببنها (فيديو
مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
نصائح طبية

مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
أخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل