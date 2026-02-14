إعلان

رمضان 2026.. بوسي شلبي تظهر في مسلسل "على قد الحب" بطولة نيللي كريم

كتب : منى الموجي

12:21 م 14/02/2026

بوسي شلبي

تشارك المذيعة الشهيرة بوسي شلبي في مسلسل "على قد الحب" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، وتظهر في مشاهد إطلاق علامة تجارية جديدة للمجوهرات مملوك لـ"مريم" الشخصية التي تجسدها بطلة العمل النجمة نيللي كريم.

مشاهد بوسي شلبي تم تصويرها في "قصر الأمير طاز" على مدار يومين، بمشاركة النجوم شريف سلامة، محمود الليثي، مها نصار، صفاء الطوخي وآخرين.

المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، إنتاج سالي والي، ومن المنتظر عرضه على أكثر من قناة مصرية وعربية خلال رمضان 2026، ويتكون من 30 حلقة.

