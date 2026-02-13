إعلان

رمضان 2026..آية سليم في كواليس تصوير مسلسل "اسأل روحك"

كتب : مروان الطيب

06:36 م 13/02/2026
    آية سليم من كواليس تصوير مسلسل اسأل روحك (9)
    آية سليم من كواليس تصوير مسلسل اسأل روحك (11)
    آية سليم من كواليس تصوير مسلسل اسأل روحك (12)
    آية سليم من كواليس تصوير مسلسل اسأل روحك (13)
    آية سليم من كواليس تصوير مسلسل اسأل روحك (8)
    آية سليم من كواليس تصوير مسلسل اسأل روحك (10)
    آية سليم من كواليس تصوير مسلسل اسأل روحك (15)

تواصل الفنانة آية سليم تصوير مشاهدها في مسلسل "اسأل روحك" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت آية سليم صور من كواليس التصوير عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مع الفنان إسلام جمال أحد أبطال المسلسل.

كواليس مسلسل "اسأل روحك"

تدور أحداث المسلسل حول وكيل نيابة يبدأ رحلة البحث عن الحقيقة بعد اهتزاز الرأي العام بانتشار فيديو صادم لمقتل فتاة تُدعى غزالة. ومع كل ورقة يقلبها في ملفات القضية، تنكشف مأساة إنسانية بدأت بهروب غزالة من جحيم قريتها لتسقط في فخ استغلال المدينة. ويجد خالد نفسه بمواجهة جبهة من الفساد تشن حملة تشويه متعمدة لتشويه سمعة الضحية وطمس معالم الجريمة. وتتحول القضية من مجرد جريمة قتل إلى معركة شرسة لتعرية رؤوس الفساد.

ويشارك ببطولة المسلسل كل ياسمين رئيس، من أحمد فهمي، داليا مصطفى، نهال عنبر، تأليف محمد الحناوي، إخراج أسامة عرابي.

أعمال تنتظر عرضها آية سليم قريبا

تشارك الفنانة آية سليم، الفنان أحمد الفيشاوي بطولة فيلم "سفاح التجمع" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

