قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤولة لجنة الدراما بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الموسم الرمضاني لعام 2026، لن يقتصر على المسلسلات التي تدور أحداثها في القصور الفارهة أو في الحارات، ولكن سوف يقدم مصر بمختلف أماكنها وطبقاتها، لافتة إلى أن وسط البلد حاضرة بقوة، وبعض أحياء القاهرة.

تابعت علا خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة 13 فبراير، مع الإعلامية منى الشاذلي، والمعروض عبر شاشة ON: "السنة دي هتشوفوا مصر بكل طبقاتها، فكرة القصور ممكن نلاقيها في مسلسل واحد أو اتنين".

وأشادت علا بمستوى الأداء التمثيلي من أجيال مختلفة، وأكدت أن الفنان باسم سمرة سيكون من مفاجآت رمضان، إذ يشارك في بطولة مسلسل "عين سحرية" مع الفنان عصام عمر، كما لفتت إلى أن أحمد بحر الشهير بـ كزبرة يظهر بصورة مختلفة في مسلسل "بيبو" تأليف تامر محسن.

يُذكر أن الجمهور يشاهد في رمضان 2026 باقة متنوعة من المسلسلات، بينها: على قد الحب، مناعة، درش، أولاد الراعي، علي كلاي، رأس الأفعى، صحاب الأرض، فن الحرب، كلهم بيحبوا مودي، اتنين غيرنا، كان ياما كان، فرصة أخيرة.