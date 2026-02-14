ظلم وعذاب في عيد الحب.. طرح تتر مسلسل "على قد الحب" بصوت إليسا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "على قد الحب"، أغنية التتر والتي تحمل نفس اسم العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، بصوت النجمة اللبنانية إليسا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

أغنية "على قد الحب" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وتتولى شركة craftmedia لـ حمدي بدر التوزيع الخارجي للأغنية، إنتاج s productions لـ سالي والي.

وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن الظلم والعذاب "على قد الحب أنا شفت الكره 10 أضعاف، خلوني مريضة من نفسي بخاف، في الدنيا يا ناس بقى فاضل إيه تاني هيتشاف، أنا آسفة بقيت بتمنى الموت من اللي أنا عايشاه، معقول الظلم اللي أنا شايفاه".

يشار إلى أن فريق عمل أغنية التتر يضم كل من تسجيل وهندسة صوت إيلي بربر، جيتار شريف فهمي، "باص جيتار" سيكا، صولو (كمان) محمد علي، مكساچ وماستر نادر حمدي، إدارة إنتاج رامز سليمان.

مسلسل "على قد الحب" يتكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.