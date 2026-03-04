إعلان

إسرائيل تشن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران

كتب : محمد جعفر

10:15 ص 04/03/2026

موجة من الهجمات واسعة النطاق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة من الهجمات واسعة النطاق على العاصمة الإيرانية طهران، في إطار تصعيد عسكري متواصل.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية استمرت حتى صباح الأربعاء، مستهدفة مواقع عدة داخل إيران، مع ورود تقارير عن هجمات في مناطق متفرقة من البلاد.
وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد لمبانٍ مدمرة في وسط طهران، فيما أفاد عدد من السكان بتضرر منازلهم جراء الغارات الليلية.
وقال شهود عيان إن القصف تركز بشكل كثيف على غرب طهران، وامتد إلى مناطق باتجاه مدينة كرج، كما سُجلت غارات في مدينة قم، المعروفة بكونها مركزاً للحوزات الدينية الشيعية، إلى جانب بهبهان وكرمانشاه وخرم آباد وشيراز وتبريز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل إيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
"اكتسح التصويت".. الكواليس الكاملة لمنح ممدوح عباس منصب جديد في الزمالك
رياضة محلية

"اكتسح التصويت".. الكواليس الكاملة لمنح ممدوح عباس منصب جديد في الزمالك
فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
رياضة عربية وعالمية

فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
أخبار وتقارير

قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة