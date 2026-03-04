

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة من الهجمات واسعة النطاق على العاصمة الإيرانية طهران، في إطار تصعيد عسكري متواصل.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية استمرت حتى صباح الأربعاء، مستهدفة مواقع عدة داخل إيران، مع ورود تقارير عن هجمات في مناطق متفرقة من البلاد.

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد لمبانٍ مدمرة في وسط طهران، فيما أفاد عدد من السكان بتضرر منازلهم جراء الغارات الليلية.

وقال شهود عيان إن القصف تركز بشكل كثيف على غرب طهران، وامتد إلى مناطق باتجاه مدينة كرج، كما سُجلت غارات في مدينة قم، المعروفة بكونها مركزاً للحوزات الدينية الشيعية، إلى جانب بهبهان وكرمانشاه وخرم آباد وشيراز وتبريز.