رمضان 2026.. طرح أغنية "درويلة" لـ رحمة محسن من مسلسل "علي كلاي"

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة watch it- واتش إت، عن أغنية "درويلة" للمطربة رحمة محسن، من مسلسل علي كلاي، المقرر عرضه رمضان 2026.

وصاحب الأغنية لقطات مختلفة من المسلسل ضمت معظم أبطال العمل، بينهم: أحمد العوضي، انتصار، طارق الدسوقي، درة، يارا السكري، محمود البزاوي، عصام السقا، محمد ثروت، ريم سامي.

أغنية "درويلة" كلمات أحمد يوسف الجوكر، ألحان حودة ميمو، توزيع إسلام ساسو.

وحققت الأغنية بعد دقائق قليلة من طرحها انتشارا كبيرا، ونالت إعجاب الجمهور، وقاموا بتداول بعض كلماتها، وجاءت تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على النحو التالي: "إيه ده بجد رهيب، أيوة بقى إيه الأغنية التحفة دي، إحنا ملوك اللعبة آخركم تقلدونا، عمام عمامها عافية ذوق، خطيرة، الأغنية حلوة قوي".

"علي كلاي" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.



