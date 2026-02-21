يضع فريق العرض المسرحي "الليلة كبرت قوي" اللمسات النهائية، استعدادا لمقابلة الجمهور، ورفع الستار عن العمل الذي يخرجه ويكتبه إيهاب يونس، وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 ليلة عرض.

الإسكندرية

ويُقام الافتتاح الرسمي للمسرحية مساء الجمعة 27 فبراير، الموافق 9 رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية ويستمر لمدة 10 أيام.

يُقدَّم العرض تحت رعاية وزارة الثقافة، وقطاع المسرح، والبيت الفني للمسرح، فرقة مسرح الإسكندرية، في إطار دعم الدولة للحركة المسرحية وتقديم عروض نوعية للجمهور.

فريق مسرحية الليلة كبرت قوي

وعلى الصعيد الفني، يجري حاليًا وضع التسجيلات الصوتية النهائية بالتعاون مع الملحن والموزّع هيثم مدحت بسيوني، بالتوازي مع تنفيذ الملابس والديكورات تحت إشراف مهندس الديكور وليد جابر. كما توضع اللمسات الأخيرة للمكياج مع الماكيرة أمل شتا، وتصميم الإضاءة للفنان أحمد طارق، إلى جانب تجهيز الدعاية والمادة الفيلمية بواسطة نايف ماهر.

ويضم فريق الإخراج: إسماعيل جغدار كمساعد مخرج، والمخرجين المنفذين ناهد عادل ومحمود فيشر، بينما تأتي الاستعراضات من تصميم الكابتن أحمد أميكو.

المسرحية بطولة خالد محروس، ويشاركه كل من هاشم عثمان، ممدوح حنفي، سيف الدين محمد، محمد المداح، عمر عبدالعزيز، حسام الهواري، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة: منة جمال، مريم جمال، حسين هاشم، شروق، وعد هيثم، أحمد إبراهيم، منة الشرقاوي، وفارس فياض.