هدى الإتربي: ليلى في "نقطة سودة" شخصية صعبة واحتاجت مجهودا كبيرا

ماذا قال أمير طعيمة في آخر ليلة عرض عن أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة"؟

القاهرة- مصراوي:

أعربت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "نقطة سودة" وردود الفعل التي جاءتها على العمل.

وتجسد هدى شخصية ليلى المليئة بالصراعات الداخلية ما بين ماضيها السيء الذي يطاردها وحاضرها الذي أصبحت مجبرة عليه.

وتقول هدى الإتربي في بيان صحفي عن دورها في "نقطة سودة": "ليلى بنت تربت في بيئة غلط ولم يكن لديها حرية للاختيار، لأنها ولدت ووجدت نفسها تتصرف حسب ما أجبرتها الحياة، ولكنها في وسط كل ذلك، جاءتها الفرصة أن تطهر هذا الماضي وتصبح إنسانة أخرى بعدما وقعت في حب شخص رغم تكليفها بإيذائه".

أضافت هدى: "الشخصية صعبة واحتاجت مني مجهودا كبيرا على مستوى التمثيل لأنها قد تبدو للجمهور شريرة ولكنها في الحقيقة تواجه صراعات ومشاعر ما بين حبها للشخص الذي تم تحريضها عليه من أجل تدميره، وبين الطرف الثاني الذي يهددها طوال الوقت بماضيها السيء، ولذلك هي مغلوبة على أمرها ومجبرة على تصرفاتها".

مسلسل "نقطة سودة" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبدالغفور، ناهد رشدي، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وعلى الجانب الآخر بدأت هدى الإتربي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، زينب العبد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.