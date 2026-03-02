طالب النائب رضا عبدالسلام، بوقف الاقتراض، مشيرًا إلى وجود نظم أخرى للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل، مثل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا "عبدالسلام"، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى وضع معيار موضوعي لمنح الكلمة للنواب، فعقب رئيس المجلس المستشار هشام بدوي قائلاً: "نتحدث في هذا الموضوع لاحقًا"، موضحًا طريقة منح الكلمات: "يُعرض على رئاسة المجلس كشف بأسماء النواب الراغبين في التحدث وتاريخ تقديم الطلب ويُؤخذ بالترتيب كما يُعرض"، مضيفًا: "كلنا جايين نشتغل يا سعادة النائب".

من جانبه، رفض النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، 4 اتفاقيات جديدة بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

وقال "الإمام"، إن الحزب دائمًا يكون في موقف حرج عندما تأتي هذه القروض، موضحًا: "نوافق على المشروعات التي ترتبط بالطبقة المتوسطة مثل مترو الأنفاق"، لكنه أكد الاعتراض على مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والخفيف، مشيرًا إلى أنه لا يُعرف جدواها.

ولفت إلى وجود مشكلات في الطرق الأساسية في المحافظات، وقال: "الوزير يعلم طريق الموت الواصل بين المنصورة والمطرية في الدقهلية، يحتاج مليار جنيه، في حين أن المرحلة الثالثة والرابعة للمشروع تتطلب 30 مليارًا لأربع محطات تمر بمدينة لا يسكنها أحد".

وتابع "الإمام": المرحلة الثانية مستفزة 6 مليارات جنيه مصري حتى تصل للأوبرا، ومن يذهب للأوبرا لن يركب المترو، مطالبًا بلجنة تقصي حقائق لدراسة جدوى هذه المشروعات.

فيما رفض النائب عاطف المغاوري، الاقتراض، وقال: "نرفض حتى لو الفائدة صفر"، معتبرًا أن التسهيلات والإجراءات التي تسهل الاستثمار الأجنبي لم تحقق الأهداف المرجوة، إذ تُستنزف موارد البلاد في سداد الأقساط والفوائد.

