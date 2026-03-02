أجرى الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، جولة تفقدية موسعة داخل المطبخ الرئيسي ومخازن التغذية بمستشفيات قصر العيني، وذلك لمتابعة منظومة إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، والتأكد من انتظام العمل وفق الضوابط الصحية المعتمدة.

رافق عميد الكلية الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة أمل السيد، نائب المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد هجرس، مستشار العميد للحوكمة ورئيس قسم جراحة القلب.

وشملت الجولة المرور على مخازن الأغذية الجافة والمبردة، ومراجعة تواريخ الصلاحية، وآليات التخزين وسلامة سلاسل التبريد، إلى جانب التأكد من كفاءة معدات المطبخ وجاهزيتها الفنية، ومتابعة إجراءات النظافة والتعقيم داخل مناطق الإعداد. كما تابع عميد الكلية مراحل تجهيز الطعام والطهي والتعبئة، والتأكد من تطبيق معايير السلامة الغذائية في جميع الخطوات قبل التوزيع على الأقسام الداخلية.

وأكد "صلاح"، أن منظومة التغذية تخضع لمتابعة مباشرة من إدارة المستشفيات، باعتبارها عنصرًا مكملًا لمنظومة العلاج، مشددًا على أن الالتزام الصارم بإجراءات الفحص والتخزين والإعداد مسؤولية لا تقبل التهاون.

وأضاف أن تكثيف المرور الميداني خلال شهر رمضان يستهدف الحفاظ على مستوى التشغيل بالكفاءة ذاتها على مدار اليوم، وضمان تقديم وجبات آمنة ومطابقة للاحتياجات العلاجية للمرضى.

ووجّه عميد طب قصر العيني باستمرار المراجعة اليومية لإجراءات الجودة داخل المطبخ ومخازن التغذية، مع تعزيز الرقابة الداخلية والمرور لضبط الأداء في جميع المراحل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام حسني، أن إدارة المستشفيات رفعت درجة الاستعداد داخل منظومة التغذية طوال الشهر الكريم، مع تطبيق خطة تشغيل مكثفة لضمان انتظام الخدمة دون أي تأثير على معايير السلامة والجودة، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية لسلاسل الإمداد وتقييمًا مستمرًا لجودة الوجبات قبل توزيعها على الأقسام، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الصحية المعتمدة.

