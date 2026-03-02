إعلان

الأمن اللبناني يحذر من تطبيقات إسرائيلية "مشبوهة".. ما القصة؟

كتب : أحمد جمعة

03:17 م 02/03/2026

الأمن العام اللبناني

أصدرت مديرية الأمن العام اللبنانية، تحذيرًا للمواطنين بشأن بعض التطبيقات الإلكترونية "المشبوهة"، من بينها ألعاب إليكترونية، موضحة أن بعض تلك التطبيقات طورتها شركة إسرائيلية يقع مقرها في تل أبيب.

وقال الأمن العام اللبناني في بيان، الإثنين، إنه "في سياق المتابعة التقنية لنشاط التطبيقات المشبوهة تبين وجود تطبيق باسم لعبة "غرفة ونص" مستخدم من قبل عدد من اللبنانيين ومدرج على متاجر التطبيقات للهواتف التي تستخدم نظامي IOS وANDROID".

وأشار إلى أن "هذا التطبيق تم تطويره من فريق التطوير في شركة "PARTY POOPERS" الإسرائيلية وهي شركة تطوير برامج مخصص للأجهزة الهاتفية مقرها تل أبيب، كما أن تطبيق "غرفة ونص ٢" تم تحديثه بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ ويوجد نسخة منه باللغة العبرية".

وأوضح أنه خلال التوسع بالبحث عن تطبيقات إضافية عائدة للشركة الإسرائيلية تبين وجود التطبيقات التالية: "Room and a half survivor، Arcade heaven، Kitchen swipe، غرفة ونص 2،
Roadbusters- Mini games party، Redgunnig hoo، Room and a half".

وحذرت مديرية الأمن العام، اللبنانيين من مخاطر استخدام هذه التطبيقات، وأي تطبيقات أو ألعاب تابعة لـ"العدو الإسرائيلي" من أجل حماية معلوماتهم وخصوصياتهم.

الأمن اللبناني إيران وأمريكا ألعاب إليكترونية

