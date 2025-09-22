نجوم الطرب العربي يحيون ليالي اليوم الوطني السعودي 95

تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، باقة من الحفلات الغنائية، احتفالا باليوم الوطني السعودي 95، وذلك في عدد من مناطق المملكة، حيث يطل نخبة من أبرز نجوم الفن العربي لإحياء أمسيات تعكس أجواء الفرح.

انطلقت الحفلات اليوم 22 سبتمبر، والتقت الفنانة أحلام بجمهورها في أمسية فنية على مسرح الظهران إكسبو بقيادة المايسترو مدحت خميس، فيما يجتمع الفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة أميمة طالب في جدة على مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، ليقدما للجمهور ليلة مليئة بالطرب والأغاني.

ويشهد اليوم الوطني غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، مقابلة الفنان الكبير عبادي الجوهر لجمهوره في جامعة القصيم، بمشاركة الفنان نواف الجبرتي وقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، ليمنح محبيه أمسية استثنائية.

وتختتم الفعاليات الغنائية يوم 24 سبتمبر، وتحيي الفنانة أصالة نصري أمسية فنية على مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي في شقراء، بمصاحبة المايسترو تامر فيضي.