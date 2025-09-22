إعلان

نجوم الطرب العربي يحيون ليالي اليوم الوطني السعودي 95

كتب : منى الموجي

11:25 م 22/09/2025

المملكة العربية السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، باقة من الحفلات الغنائية، احتفالا باليوم الوطني السعودي 95، وذلك في عدد من مناطق المملكة، حيث يطل نخبة من أبرز نجوم الفن العربي لإحياء أمسيات تعكس أجواء الفرح.

انطلقت الحفلات اليوم 22 سبتمبر، والتقت الفنانة أحلام بجمهورها في أمسية فنية على مسرح الظهران إكسبو بقيادة المايسترو مدحت خميس، فيما يجتمع الفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة أميمة طالب في جدة على مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، ليقدما للجمهور ليلة مليئة بالطرب والأغاني.

ويشهد اليوم الوطني غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، مقابلة الفنان الكبير عبادي الجوهر لجمهوره في جامعة القصيم، بمشاركة الفنان نواف الجبرتي وقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، ليمنح محبيه أمسية استثنائية.

وتختتم الفعاليات الغنائية يوم 24 سبتمبر، وتحيي الفنانة أصالة نصري أمسية فنية على مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي في شقراء، بمصاحبة المايسترو تامر فيضي.

عبادي الجوهر نجوم الطرب العربي اليوم الوطني السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل