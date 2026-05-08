شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها "تباعا تباعا".. والجمهور يعلق

كتب : مروان الطيب

10:19 م 08/05/2026

شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "تباعا تباعا"، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناتها الرسمية على "يوتيوب".
الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر توما، بعد تعاونهما معها مؤخرا بأغنية "الحضن شوك".

وتلقى الأغنية إعجاب جمهور ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب وكتبوا: " ما تنقطعيش تاني بقى، عودا حميدا يا صوت مصر، حبيبتي شيرين، عظمة يا شيرين، الله عليكي يلا صوت قلوبنا، قمريا شيكو يا صوت مصر، تحفة".

أحدث أغاني شيرين "الحضن شوك" تتصدر التريند

تصدرت أحدث أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "الحضن شوك" محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وتتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "الحضن شوك" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

شيرين عبد الوهاب تستعد لحفلها في الساحل الشمالي

كشفت الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب المقرر إقامته 7 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، عن أسعار تذاكر الحفل.
إذ تضمنت أسعار التذاكر ثلاثة فئات هم الفئة الأولى 2500 نجيه، الفئة الثانية 1500 جنيه، الفئة الثالثة 1000 جنيه.

