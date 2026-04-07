تفقدت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، أمس الاثنين الموافق 6 أبريل، دار الأوبرا المصرية، كما التقت بالموسيقار عمر خيرت قبل دقائق من انطلاق حفله على المسرح الكبير، والذي جاء بالتزامن مع افتتاح معرض كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية.

ماذا قالت جيهان زكي عن الموسيقار عمر خيرت؟

وخلال اللقاء، وبحسب بيان صادر عن دار الأوبرا المصرية، أكدت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة أن الموسيقار عمر خيرت رمز للإبداع المصري، مشيرة إلى أن موسيقاه تجسد الأصالة وتعكس نخبة من قيم الجمال التي يتمتع بها الوطن.

وتابعت أن حفلات عمر خيرت في الأوبرا تعد احتفاء بالموسيقى التي تحمل الطابع المصري وتجمع بين التراث والحداثة .

وزيرة الثقافة تتفقد دار الأوبرا المصرية

وتفقدت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة دار الأوبرا المصرية برفقة القائمين عليها، وأكدت على أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكانة المرموقة التي تحققت لواحدة من أهم منصات الإبداع في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالدقة والإتقان في تنفيذ العروض لتخرج للجمهور في أبهى صورة .

