السبت.. بيتهوفن وهونيجر والصعيدي في حجرة السيمفونى بالأوبرا

كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلا ضمن سلسلة حلقات موسيقى الحجرة لأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة مديره الفني وقائده الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك في التاسعة مساء السبت 27 سبتمبر على المسرح الكبير، يأتي ضمن خطط الثقافة المصرية لنشر الفنون الجادة في المجتمع.

يتضمن البرنامج مجموعة بارزة من الأعمال الكلاسيكية التي وضعها كبار المؤلفين العالميين، منها السيمفونية الرابعة لـ آرثر هونيجر، السيمفونية الثامنة والمؤلفة 93 لـ لودفيج فان بيتهوفن إلى جانب باسكاليا للأوركسترا لقائد الحفل المايسترو أحمد الصعيدي.

جدير بالذكر أن موسيقى الحجرة هي نوع من الموسيقى الكلاسيكية تُؤدى بواسطة مجموعة صغيرة من العازفين، يتكون عددهم عادةً من اثنين إلى تسعة موسيقيين، تُعرف بأناقتها ونشأت في القرون الوسطى وإزدهرت خلال العصور الكلاسيكية والرومانسية، حيث كانت تُعزف في قاعات صغيرة أو غرف خاصة (ومن هنا جاء اسمها)، تتميز بالتفاعل الدقيق بين العازفين مع التركيز على التوازن والتناغم بين الآلات ومن أبرز كتابها هايدن، موتسارت، وبيتهوفن.