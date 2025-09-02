الخميس.. علي الحجار يحتفي برحلة الأبنودي في "100 سنة غنا" بالأوبرا

كتبت- منى الموجي:

تتواصل سلسلة المشروع الفني 100 سنة، الذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام والنجم علي الحجار، وتشهد الحلقة السادسة من المشروع سهرة استثنائية تحمل طابع الوفاء والتكريم لاسم الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي.

ويستضيف الحفل المطربين: ياسر سليمان، مريم هاني، حبيبة حاتم، أحمد سليمان بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو وجدي الفوي، ومن إخراج مهدي السيد، وذلك في التاسعة مساء الخميس 4 سبتمبر على المسرح الكبير .

وخلال الحفل يستعرض الحجار ملامح المسيرة الفنية للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي من خلال أشعاره الغنائية البارزة، التي تعاون خلالها مع كبار الملحنين والمطربين وشكلت جانبا من الوجدان الفني للمجتمع المصري والعربي، منها: ما تمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم معايا، النديم، ليلى ويا ليلى، مسألة مبدأ، آهين من الذكرى، مبسوطين، ذئاب الجبل، وإنتي مش ملكي، الرحايا، البيضا، التوبة، عدى النهار.

كما يؤدى ياسر سليمان "عدوية - تحت الشجر"، أحمد سليمان "الهوا هوايا - أحضان الحبايب"، حبيبة حاتم "يا أسمراني اللون - طبعا أحباب"، مريم هاني "ساعات ساعات - عيون القلب" ويختتم الحفل بـ أحلف بسماها وبترابها للمجموعة .

يشار أن المشروع الفني 100 سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء والدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .