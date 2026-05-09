أعلنت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين الموافقة على صرف مبلغ 5 آلاف جنيه كمصاريف جنازة للمعلم الذي يتوفى أثناء الخدمة، على أن يتم تسليم المبلغ فورًا لأسرته، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الدعم الاجتماعي لأعضاء الصندوق.

جاء القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، برئاسة خلف خلف الزناتي، رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين.

مزايا جديدة للمعلمين.. دعم مالي ومشروع رعاية صحية

أكدت الجمعية العمومية أن هذه الميزة تأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الجديدة التي تستهدف دعم المعلمين وأسرهم، وتوفير مظلة حماية أكبر لهم خلال فترة الخدمة.

وفي السياق ذاته، كان الزناتي قد أعلن خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد اليوم السبت 9 مايو 2026، عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين الذين يحالون إلى المعاش لتصل إلى 60 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن العام الماضي.

كما وافقت الجمعية العمومية على إطلاق مشروع متكامل للرعاية الصحية لجميع أعضاء الصندوق من المعلمين، يتضمن التعاقد مع كبرى شركات الرعاية الطبية في مصر، وتقديم خدمات طبية مخفضة عبر بطاقة ذكية لكل عضو، تشمل الكشف الطبي والتحاليل والأشعة وإجراء العمليات الجراحية، إلى جانب صرف الأدوية من خلال شبكة صيدليات تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت إدارة الصندوق أن هذه القرارات تأتي في إطار التوسع في الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للمعلمين، بما يعزز جودة الرعاية ويحسن مستوى المزايا المقدمة لهم وأسرهم.