أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بدءًا من اليوم السبت موجة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

موجة حارة تضرب البلاد

أوضحت منار غانم، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، حيث سجلت القاهرة الكبرى نحو 25 درجة، وهو ما يقل بنحو 5 درجات عن المعدل المعتاد لهذا التوقيت من العام.

وأضافت أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من اليوم، لتسجل القاهرة نحو 31 درجة، على أن تستمر في الصعود خلال أيام الأسبوع لتتراوح بين 31 و33 درجة، وتصل إلى ذروتها يوم الثلاثاء المقبل عند 35 درجة.

وأشارت إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد طقسًا شديد الحرارة خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و41 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية نحو 33 درجة.

وحذرت من استمرار الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هناك احتمالية لتراجع درجات الحرارة لاحقًا، إلا أنها لن تعود إلى مستويات الانخفاض الحاد التي شهدتها البلاد مؤخرًا.