يستعد برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice Kids للدخول في مرحلة المواجهة بعد اكتمال تشكيل الفرق الثلاثة، في حلقة شهدت اختيار المطرب رامي صبري لآخر مواهب فريقه، وقبله ضمت الفنانة داليا مبارك آخر موهبة إلى فريقها، في الوقت الذي كان فريق الشامي اكتمل قبل الحلقة الماضية، وجلس كمتفرج ومستمع إلى الأصوات ضمن الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم المعروض MBC مصر.

تفاصيل الحلقة السادسة من برنامج ذا فويس كيدز

اقتصر دور الشامي في الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" على الاستماع، إذ لم يعد له الحق في اختيار أي صوت، وكانت داليا حريصة على أن تلاحق الجوكر الذي سيشكل آخر الأصوات في فريقها، بينما كان لرامي حصة الأسد، عبر اختيار 3 مواهب. وأعرب الشامي عن أسفه لعدم قدرته على ضم أحد إلى فريقه، بينما كانت داليا تبحث عما أسمته الجوكر الذي يستحق المقعد الأخير في فريقها. أما رامي، وعلى الرغم من أن لديه 3 مقاعد في فريقه، ظل متمسكاً بمبدأه وهو التأني في الاختيار.

وكان زياد عباس من مصر أول الذين وقفوا على المسرح، وقال إن انضمامه إلى البرنامج يمثل تحقيقاً لحلمه، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجمهور. كما أجادت أفنان الشنيني من اليمن بالغناء ما دفع رامي أن يلتف لها بكرسيه دون تردد. كما لف أيضاً، لآخر موهبة وكانت كريستينا ميراكيان من سوريا.

في المقابل، لم يسعف الحظ عبدالله البورشيد من البحرين، وعبدالفتاح وائل من مصر، وليث الكنيفاتي من سوريا، وشيماء ضاحي من مصر، بأن يجدوا من يؤمن بمواهبهم ويلف لهم بكرسيه.

موعد أولى حلقات مرحلة المواجهة في ذا فويس كيدز

واكتملت الفرق الثلاثة لخوض التحدي في مرحلة المواجهة والتي تبدأ يوم الأربعاء المُقبل. يُعرض برنامج the Voice Kids بموسمه الرابع على MBC مصر، كل أربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

