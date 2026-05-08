كشف النجم كريم فهمي اليوم عن لغز الحملة التشويقية "يفك النحس" اللي أثارت فضول الوسط الفني والجمهور، وأعلن عودة النجم محمد كيلاني للغناء بأغنية جديدة تحمل نفس الاسم.

ريهام عبد الغفور وتوتا وإيمان العاصي يشاركون في الترويج لـ "يفك النحس"

شارك في الحملة 13 نجم بارز: ريهام عبد الغفور، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتا، إيمان العاصي، كريم عفيفي، عمر الشناوي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، عمرو وهبة، يوسف حشيش، وسمر علام، وكانوا بيظهروا في فيديوهات قصيرة بيسألوا: إيه النحس ده؟ يلا نفك النحس».

تفاصيل أغنية محمد كيلاني "يفك النحس"

أغنية «يفك النحس» من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور توزيع عمرو الخضري ميكس وماستر المهندس هاني محروس، توزيع ديجتال viral wave,

الأغنية سيتم طرحها بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل.

أبرز أغاني محمد كيلاني

وحقق محمد كيلاني نجاحا كبيرا في مجال الغناء لتميزه بصوته دافئ ومميز، ومن بين أبرز أغانية "تغيب تاني"، ومفيهوش غلطة"و " أضمن منين"، و"نفسي أقولهالك"، وغيرها من الأغاني التي تصدرت التريند.



