سلطت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" الضوء على مشاهدات غامضة رُصدت في أجواء عدد من الدول العربية، بعدما كشفت دفعة جديدة من الملفات السرية المتعلقة بما تصفه بـ"الظواهر الجوية غير المحددة"، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى توسيع نطاق الشفافية بشأن هذه الملفات المثيرة للجدل.

وأعلنت الوزارة نشر مجموعة جديدة من الوثائق والتسجيلات المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة، موضحة أن بعض المقاطع المصورة والتقارير العسكرية تتعلق بأجسام غامضة ظهرت في أجواء العراق وسوريا والإمارات خلال السنوات الماضية.

وأكد البنتاجون، عبر منصة "إكس"، أن الإدارات الأمريكية السابقة حاولت التقليل من أهمية هذه الملفات أو صرف اهتمام الرأي العام عنها، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى إتاحة المعلومات أمام المواطنين حتى يتمكنوا من تكوين آرائهم الخاصة بشأن ما تتضمنه الوثائق.



وأضافت أن نشر المواد السرية سيتم بشكل متتابع وعلى دفعات، بالتعاون بين وزارة الحرب والبيت الأبيض ووكالة الاستخبارات الوطنية ووزارة الطاقة ووكالة ناسا ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكشف البنتاجون عن موقع إلكتروني مخصص لنشر الوثائق المتعلقة بهذه الظواهر، يتضمن تصميمًا يعتمد على صور عسكرية بالأبيض والأسود ونصوص بأسلوب يشبه الكتابة على الآلة الكاتبة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وتضم الدفعة الأولى 162 ملفًا تحتوي على وثائق متنوعة تشمل برقيات دبلوماسية قديمة، وتقارير صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى محاضر مرتبطة برحلات فضائية مأهولة لوكالة ناسا.

ومن بين الملفات، وثيقة تتعلق بمقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شخص عُرّف بأنه قائد طائرة مسيّرة، قال إنه شاهد في سبتمبر 2023 جسمًا خطيًا مضيئًا في السماء، موضحًا أن الضوء كان شديدًا إلى درجة سمحت برؤية خطوط داخله، قبل أن يختفي الجسم بعد ما بين خمس وعشر ثوانٍ.

كما تتضمن الوثائق تقارير تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، من بينها تقرير أمريكي صدر عام 1948 يتحدث عن تكرار مشاهدات الصحون الطائرة في هولندا، بينما رأى مسؤولون سويديون آنذاك أن تلك الأجسام لا تنتمي إلى أي ثقافة معروفة على الأرض.

وأظهرت مقاطع فيديو عسكرية واردة في الملفات نقاطًا بيضاء صغيرة تتحرك بصورة غامضة فوق أجواء العراق وسوريا والإمارات، إذ ظهرت بعض الأجسام وهي تعبر الشاشة بسرعة كبيرة خلال أقل من ثانية، في حين بدت أجسام أخرى وكأنها تتحرك ببطء أو تتبعها الكاميرات العسكرية.

وتضمنت التقارير العسكرية أيضًا وصفًا لجسم ظهر فوق سوريا عام 2023، قيل إنه كان يتحرك بشكل يشبه "الكرة المرتدة" بسرعة بلغت 777 كيلومترًا في الساعة واستمر في التحليق لمدة لا تقل عن سبع دقائق.

وفي ملف آخر، نشرت وكالة ناسا صورة التقطت خلال مهمة "أبولو 17" عام 1972، تظهر ثلاث نقاط مصطفة على شكل مثلث، بينما أشار تعليق البنتاجون إلى عدم وجود توافق نهائي بشأن طبيعة الظاهرة، رغم أن تحليلًا أوليًا رجّح احتمال أن يكون الجسم ماديًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح منذ فبراير الماضي إلى الكشف عن هذه الملفات، بعدما سبق للإدارة الأمريكية أن نشرت وثائق مرتبطة باغتيال الرئيس جون كينيدي وشقيقه روبرت كينيدي ومارتن لوثر كينج الابن.

ويواصل البنتاجون منذ سنوات رفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، بينما أنشأ الكونجرس عام 2022 مكتبًا مختصًا لمتابعة هذه الظواهر ونشر الوثائق المرتبطة بها.

وأشار التقرير الأول الصادر عن المكتب عام 2024 إلى تسجيل مئات الحوادث الجديدة المتعلقة بالأجسام المجهولة، لكنه أكد عدم وجود أي دليل يثبت امتلاك الحكومة الأمريكية تكنولوجيا تعود إلى كائنات فضائية أو أدلة مؤكدة على وجود حياة خارج كوكب الأرض.

كما حذر خبراء من التسرع في تفسير المقاطع المصورة الجديدة، مؤكدين أن كثيرًا من مشاهد الأجسام الطائرة قد يُساء فهمها أو توصيفها من قبل أشخاص غير مطلعين على التقنيات العسكرية المتقدمة.